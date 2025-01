Trapani-Crotone 0-3, i tifosi contestano e Antonini rassicura tutti

Il presidente: "Alcuni giocatori devono arrivare. Ora le cose diventano dure e serie"

Bastano 13 minuti al Crotone per mettere a segno ben 3 gol e chiudere la partita al Provinciale di Trapani contro i padroni di casa di mister Capuano. I calabresi si impongono 3-0 e chiudono la pratica in terra siciliana nella giornata numero 22 del campionato di Serie C, girone C.

Giron al 26′, Tumminello al 32′ e Gomez al 39′ sono i marcatori che hanno deciso la gara tra Trapani e Crotone. Una vittoria, quella dei calabresi, che allontana i granata dalle zone di vertice della classifica (scivolati al decimo posto con 29 punti) e che ha scatenato una dura contestazione da parte dei tifosi trapanesi.

Il presidente del Trapani Valerio Antonini, attraverso il suo profilo su X, ha scritto proprio ai sostenitori del Trapani rassicurandoli sulle prossime azioni che metterà in atto: “Cari tifosi, oggi abbiamo imparato tante cose. Io da Presidente e voi da tifosi. Le vittorie possono passare anche da momenti come questi. Se la squadra saprà reagire come deve e trarre gli spunti positivi dal confronto andato in scena fuori lo stadio allora ne usciremo più forti”.

“Non sono minimamente preoccupato anzi ero preparato perché sapevo che mancavano giocatori e che alcuni hanno giocato anche con la febbre. E alcuni devono arrivare in settimana – prosegue Antonini -. Il disfattismo di certuni era poi preventivato, loro non tifano la squadra della loro città ma solo sperano nelle sconfitte per poter avere ogni tanto nella vita un minimo di spazio. Che pena mi fanno. Io sono sempre più determinato”.

“Evviva la sconfitta di oggi perché ha fatto aprire gli occhi finalmente anche a chi indossa la maglia. Non si scherza più. Ora le cose diventano dure e serie. I giocatori sono più che mai responsabilizzati e consci di cosa non devono più fare. Così come chi nello staff con molta superficialità mette in campo i giocatori in condizioni non idonee. Ma è un discorso a parte che faremo in un momento diverso. Forza Trapani sempre”, ha concluso il patron granata.