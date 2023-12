Trapani, detenuto tenta il suicidio: salvato dalla polizia penitenziaria

Ha provato a impiccarsi in cella

TRAPANI – Un detenuto tenta il suicidio ma viene salvato dall’agente di polizia penitenziaria che vigilava il reparto. L’episodio all’interno del carcere ‘Pietro Cerulli’ di Trapani. L’uomo, in cella per reati comuni, ha tentato di legarsi al collo alcune lenzuola. La notizia è stata diffusa dal sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria.

Veneziano: “Abnegazione dalla polizia penitenziaria”

“Dopo l’immediato allarme fatto scattare dal poliziotto in servizio nel piano, – dice il segretario regionale Chicco Veneziano -, il sovrintendente preposto al reparto, insieme con tutto il personale in servizio e con la collaborazione dello staff sanitario hanno evitato una tragedia all’interno del carcere trapanese. Siamo certi – conclude il sindacalista della UilPa Polizia Penitenziaria – che il direttore, unitamente al Comandante di reparto, invierà alla Commissione del Dap gli atti propedeutici per il riconoscimento ai poliziotti che, pur in presenza di una pesante carenza di organico, dimostrando ancora una volta coraggio, abnegazione, professionalità e umanità, hanno salvato la vita al detenuto”.

