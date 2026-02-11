Trapani, donna partorisce in auto mentre andava in ospedale

Scortata dai carabinieri, mamma e figlio stanno bene

TRAPANI – Una donna ha partorito in macchina mentre con il marito si dirigeva all’ospedale di Trapani, scortata dai carabinieri. E’ accaduto all’alba. La vettura con a bordo la coppia è stata notata dagli uomini dell’Arma mentre sfrecciava a forte velocità.

I militari, una volta che si sono accertati di quanto stava accadendo, hanno scortato la macchina fino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, preavvisando nel frattempo dell’arrivo della donna per consentire di predisporre quanto necessario. Giunti in ospedale, quado i sanitari si sono avvicinati alla macchina, hanno notato la donna che teneva il piccolo tra le braccia. Portati al reparto di neonatologia, mamma e bimbo stanno bene.