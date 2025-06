Trapani, dopo il successo dello scorso anno torna il Green Valley Pop Fest

Gli artisti si esibiranno a Piazza Vittorio Emanuele

TRAPANI – Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha registrato oltre 10.000 presenze provenienti da tutta Italia e non solo, torna in Sicilia per la quarta edizione Green Vally Pop Fest.

Il Festival che fa vibrare l’Italia tra natura, musica e pura energia si terrà per il secondo anno consecutivo a Trapani e si svolgerà domenica 27 luglio.

Tante le novità della prossima edizione, che verranno svelate nelle prossime settimane insieme alla line up più esplosiva di sempre.

“Siamo entusiasti di tornare in Sicilia”

A tal proposito, gli organizzatori dichiarano: “Siamo davvero entusiasti di tornare in Sicilia, nella Green Arena di Trapani, con il Green Valley Pop Fest, l’evento in collaborazione con Radio 105 che porta i grandi protagonisti della musica e veicola tanti messaggi importanti sul rispetto dell’ambiente. Quest’anno avremo, come da tradizione, un cast stellare e non vediamo l’ora di annunciarvi tutti gli ospiti musicali che ci faranno cantare e ballare per oltre 10 ore di musica”.

L’evento si terrà nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, che il 27 luglio si trasformerà nella Green Arena, pronta per ospitare la carovana di musica e allegria del Green Vally Pop Fest, che comprenderà un palco principale per le esibizioni degli artisti, un’area food, un’area beverage realizzata in collaborazione con Red Bull e Aperol, tre aree per il pubblico: il Parterre per tutti, il Pit gold per chi vorrà stare molto più vicino al palco, il TicketSms vip stage per godersi lo spettacolo da una posizione rialzata ed esclusiva ed il Backstage Privé per vedere da vicino gli artisti.

Confermato il Green Contest per consentire ai giovani artisti emergenti di proporsi sui social media ed esibirsi sul palco del Green Valley.

Gli artisti che parteciperanno a questa edizione saranno annunciati nei prossimi giorni.

Radio 105 è radio ufficiale di Green Vally Pop Fest.

Biglietti disponibili a partire dal martedì 10 giugno alle 14:00 su: https://www.ticketsms.it/event/Green-Valley-Pop-Fest-2025-Green-Arena-Trapani-27-07-2025