Con la droga sullo scooter senza targa: arrestato un 24enne

Sequestrati soldi e hashish

1' DI LETTURA

I carabinieri di Trapani hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trapanese di 24 anni. I militari hanno bloccato in via Cosenza, nel Comune di Erice, il giovane a bordo di un ciclomotore senza targa. Visto l’atteggiamento nervoso ed impacciato, il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale: sono stati trovati 3 involucri di hashish di 7 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire altri 90 grammi di hashish, la somma in contanti di 235 euro, considerato frutto dello spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati. Per il 24enne, sono scattati la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Erice e il divieto di allontanamento dall’abitazione nelle ore notturne.