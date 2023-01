I candidati e i voti di preferenza.

TRAPANI – Eletto il nuovo Consiglio direttivo dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Quasi per intero al femminile. Undici i posti in direttivo, le donne sono in sette, la maggioranza.

A prendere il maggior numero di voti è stato l’avvocato Salvatore Longo che è accreditato per la presidenza: la sua lista ha ottenuto sei seggi su undici. Longo ha ottenuto 343 voti. La sua avversaria diretta per la presidenza, l’uscente Gabriella Orlando ha preso 291 voti.

Questi gli altri eletti: Giacoma Castiglione, 202 voti, Ivana Spina 189, Patrizia Baiata 185, Maria Grazia Todaro 178, Loredana Mazzarella 166, Luca Muccioli 166, Daniela Blunda 164, Giuseppe Marabete 147, Giulio Vulpitta 132. La prima riunione del nuovo direttivo è fissata per martedì prossimo, per la elezione del Presidente.