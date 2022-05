Trapani, gambizzato nella sua abitazione: era ai domiciliari

Non si esclude l'ipotesi della spedizione punitiva.

TRAPANI – Sparatoria stamane attorno alle 4 nel rione Cappuccinelli di Trapani. Gambizzato all’interno della sua abitazione, in un edificio di case popolari, un uomo agli arresti domiciliari, G.L. di 29 anni. L’uomo ha aperto la porta mentre il suo aggressore si è spacciato come un agente venuto a controllarlo. Il 29enne ha quindi creduto che si potesse trattare di uno dei controlli di routine ai quali è sottoposto per il regime dei domiciliari cui si trova sottoposto.

Sono trascorse delle ore prima che il fatto venisse a conoscenza delle forze dell’ordine. Pensava di riuscire di curarsi con l’aiuto dei familiari, ma attorno alle 9 le condizioni si sono aggravate e quindi ha chiesto aiuto ad un amico e questi ha avvertito i carabinieri che hanno fatto arrivare sul posto un’ambulanza. Adesso si trova ricoverato in ospedale dove è piantonato. Per tutto il giorno a casa del ferito sono rimasti i carabinieri che hanno fatto i rilievi.

In ospedale gli investigatori dell’arma hanno interrogato G.L. che però pare abbia detto di non aver riconosciuto chi gli abbia sparato. Per ferirlo è stata usata una pistola di piccolo calibro. Non è stato un tentato omicidio, la pistola è stata puntata apposta alle gambe, una sorta di avvertimento o spedizione punitiva.