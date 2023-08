Trapani, guida sotto gli effetti di alcol e droga: tre denunce

Valori al di sopra dei limiti consentiti

TRAPANI – Tre denunciati dai carabinieri di Trapani per guida sotto l’effetto di alcol e droga durante i controlli nel periodo di Ferragosto.

Tasso alcolico al di sopra dei limiti

Un 39enne e un 21enne sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di alcol. Entrambi sono stati sottoposti al test dell’etilometro durante i controlli in strada ed è stato riscontrato un tasso al di sopra dei limiti consentiti dalla legge.

Un uomo di 31 anni positivo a cocaina e metadone

I carabinieri hanno anche fermato un 31enne, pregiudicato trapanese, che guidava sotto l’effetto di droghe. L’uomo, sottoposto ad accertamenti tossicologici presso l’ospedale Sant’Antonio Abate, è risultato positivo alla cocaina e al metadone: per questo è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica.