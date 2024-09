Trapani, in auto con 30 chili di droga: arrestati due palermitani

Fermati in località Fontanelle

TRAPANI – I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato due palermitani di 37 anni e 27 anni, quest’ultimo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Palermo, accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati a bordo di un’auto nei pressi del quartiere Fontanelle a Trapani.

Nel corso dei controlli è stato accertato che il 27 enne per via delle misure di sorveglianza non doveva allontanarsi da Palermo, luogo di residenza. Nella vettura i militari hanno sentito l’odore acre e pungente tipico dell’hashish. Così in un trolley nel portabagagli sono stati trovati 30 chili di hashish divisi in 300 panetti di un chilo ciascuno. I due sono stati portati in carcere. Il gip di Trapani ha convalidato l’arresto.