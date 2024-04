Trapani in C, Tranchida: “Grazie Antonini, sogno appena cominciato”

Parla il sindaco

TRAPANI – “L’orgoglio ed il riscatto di una città con una passione sportiva dilagante sono la vittoria più grande a prescindere dall’esito della partita di ieri sera. Pensiamo che questo sia un grande risultato, dopo le batoste che abbiamo dovuto subire per colpa di alcuni lazzaroni qualche anno fa”. Lo dicono il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e l’assessore allo Sport, Emanuele Barbara, riguardo alla promozione dei granata nella serie C dei campionati di calcio.

“Gli investimenti di Antonini…”

“Valerio Antonini non sta investendo soltanto nel calcio e nel basket ma anche in tanti altri ambiti, a riprova della sua enorme voglia di fare e del grande attaccamento al territorio nato grazie alla sua splendida signora Ambra, alla quale tutta la città è grata – aggiungono -. Incredibili i tifosi, con in testa i ragazzi della curva, che non si sono mai fermati un attimo ed hanno sostenuto sempre e comunque i loro beniamini, anche con trasferte lunghe e dispendiose – continuano -. Ai calciatori con in testa capitan Sabatino, allo staff tecnico guidato da mister Torrisi, ai sanitari, ai magazzinieri, alla comunicazione e alla società tutta giunga forte il ringraziamento di tutta Trapani” – continuano Tranchida e Barbara”.

“Il sogno è appena cominciato…”

E infine: “Il sogno è appena cominciato, siamo appena all’inizio di un progetto straordinario che il Comune sosterrà con forza e determinazione, la stessa che Valerio Antonini ha messo in campo dal suo arrivo a Trapani. A lui, in special modo, sentiamo di dire grazie per aver mantenuto ogni singola parola e promessa, elevando in maniera straordinaria la credibilità non solo sportiva del nostro territorio – concludono Tranchida e Barbara – dandone un’immagine seria, onesta, competente, affidabile”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA