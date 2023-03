Trapani, lutto nel giornalismo: è morto Salvatore Morselli

LiveSicilia si unisce al dolore della famiglia e della redazione di TrapaniOggi

TRAPANI – È morto in ospedale, a seguito di un malore che lo ha colpito improvvisamente ieri pomeriggio, il giornalista Salvatore Morselli, 70 anni. Originario di Paceco, era nato il 23 Febbraio del 1952. Pubblicista dal 1979, Morselli collaborava da anni con il Giornale di Sicilia e si occupava di sport, dal calcio, al basket all’automobilismo.

Voce della provincia di Trapani e direttore del sito Trapani Oggi, Morselli era stato capo ufficio stampa dell’Aci, ma anche della Monte Erice, e non solo. Tantissimi i messaggi di cordoglio. “Era un giornalista sportivo apprezzato, persona equilibrata, sempre al fianco dei colleghi più giovani”, sottolinea l”Assostampa provinciale.

“Stanotte ci ha lasciato. Il nostro mega direttore, non è riuscito a sconfiggere la morte che improvvisa è arrivata ieri senza lasciargli scampo alcuno. Noi perdiamo intanto un grande Amico, ma anche un grande Direttore. Il giornalismo trapanese perde un grande Professionista, attento e obiettivo”, scrivono i colleghi della testata Trapani Oggi che Morselli dirigeva. “Non ci sono parole del vuoto incolmabile che lascia in ognuno di noi. Vogliamo tutti ricordati per il tuo sorriso, per la tua amicizia, per la tua professionalità Salvatore. Mi mancheranno quelle lunghe chiacchierate al telefono su quanto accadeva a Trapani ma non solo. Ciao Salvatore da tutti noi. Alla moglie e ai figli arrivi la nostra vicinanza”.

