Trapani, maxi inchiesta con 46 indagati: sequestrata la Liberty Lines

Perquisizioni in corso. La nota dei legali della compagnia di navigazione

TRAPANI – Una maxi inchiesta della Procura di Trapani coinvolge la Liberty Lines. La compagnia di navigazione è finita sotto sequestro.

Sono in corso perquisizioni da parte alla guardia di finanza. Gli indagati sarebbero 46. Verifiche in corso anche negli uffici della Capitaneria di porto. Non si conoscono ancora i dettagli dell’indagine della Procura guidata da Gabriele Paci.

Le avarie delle navi Liberty Lines

L’inchiesta ruota sui finanziamenti erogati dalla Regione siciliana per i collegamenti con le isole minori garantiti da Trapani con traghetti e aliscafi. Alla Liberty Lines viene contestato di non avere segnalato una settantina di avarie ai mezzi nell’arco di due anni. Una manca che avrebbe impedito alla Regione di eseguire i controlli necessari e consento alla compagnia di incassare ugualmente i finanziamenti. Ed invece ci sarebbero stati alcune violazioni che avrebbero potuto portare alla revoca della concessione.

La nota della compagnia

Gli avvocati della Liberty Lines e degli azionisti spiegano in una nota che “il decreto di sequestro ai danni dei loro assistiti è stato emesso, dalla procura della Repubblica di Trapani, in carenza sia di qualsivoglia ragione di urgenza sia degli ulteriori presupposti che avrebbero consentito l’adozione. Nei modi e termini di legge si rappresenteranno al giudice i vari elementi che ne impongono la caducazione ripristinando la piena operatività della società”.

La nota è firmata dagli avvocati Alfonso Furgiuele, Lorenzo Contrada e Giovanni Di Benedetto che anticipano dunque quando sosterranno nella linea di difesa. Lunedì prossimo inizieranno gli interrogatori.

I collegamenti con le isole vengono garantiti regolarmente.