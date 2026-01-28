 Trapani, morto Manuel Piazza: ferito in un incidente stradale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Trapani, morto Manuel Piazza: ferito in un incidente stradale

Il trentenne si sarebbe istintivamente frapposto tra l’auto e la fidanzata nel tentativo di proteggerla
la tragedia
di
1 min di lettura

TRAPANI– È morto Manuel Piazza, 30 anni, originario di Milano, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto sabato sera in via Ammiraglio Staiti, nella zona portuale di Trapani, vicino alla statua di Garibaldi. Il giovane era stato investito insieme alla fidanzata, Annalisa Tartamella, nutrizionista trapanese, mentre si stavano dirigendo verso l’auto dopo cena in un ristorante.

Trasportato inizialmente all’ospedale di Trapani, Manuel Piazza era stato poi trasferito d’urgenza a Palermo, dove è rimasto in coma per diversi giorni. I medici ne hanno dichiarato il decesso nelle ultime ore, a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, il trentenne si sarebbe istintivamente frapposto tra l’auto e la compagna nel tentativo di proteggerla. La donna è attualmente ricoverata a Trapani; le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Tartamella ha affidato ai social un messaggio d’addio al fidanzato: “Sei stato il dono più prezioso che la vita mi abbia fatto. Ti immagino sorridente, con il tuo mare. So che mi darai la forza per affrontare tutto questo. Io e tu, tu ed io. Per sempre”.

Parole di cordoglio sono arrivate dal sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che ha ricordato Manuel come “un giovane profondamente legato al mare e alle isole Egadi”. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Trapani: l’ex consigliere comunale Ninni Passalacqua ha denunciato la pericolosità di via Ammiraglio Staiti e via Virgilio, chiedendo interventi urgenti come attraversamenti pedonali rialzati e un potenziamento dell’illuminazione.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI