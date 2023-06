Trapani, padre e figlio arrestati con la refurtiva nel sacco

Bloccati all'interno di una casa nella notte

Li hanno sorpresi, padre e figlio, con le mani nel sacco. I carabinieri delle Stazioni di Salemi e Vita, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico un uomo di 44 anni e il figlio minorenne. Erano all’interno di una casa disabitata.

Il bottino stava per essere portato via: 650 euro in contanti, orologi e altri effetti personali. I carabinieri sono stati allertati la scorsa notte dalla chiamata di un uomo che aveva visto movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione.

Padre e figlio stavano mettendo la refurtiva in un sacco. Hanno provato a scappare. Il padre ha aggredito un carabiniere. Ora si trova agli arresti domiciliari, mentre il figlio è stato affidato ad un centro per minori così come disposto dalla Procura dei minorenni di Palermo.