Trapani, preso il terzino Claudio Cellamare

La società granata ha formalizzato l'acquisto a titolo definitivo del giovane classe 2004

TRAPANI – Il Trapani, negli ultimi giorni molto attivo sul mercato, ha acquisito le prestazioni a titolo definitivo di Claudio Cellamare. Terzino destro, classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile del Bari dove milita per sei stagioni: qui, dopo un anno sotto età nella formazione Under 15 ed essere tra i convocati di mister Piscedda, viene acquistato dal Milan nel 2018/19 dove resta per due stagioni. Passa alla Lucchese nel 2020/21, viene prelevato dal Genoa nell’anno seguente dove gioca con la formazione Under 18. A Gennaio 2022 si trasferisce in Serie D nel Montespaccato. Il suo nome, nel corso della stagione passata, appare tra i convocati di mister Giuliano Giannichedda nella rappresentativa della nazionale Under 18.



Ecco le prime parole di Cellamare da calciatore granata: «Onorato e felicissimo di giocare in una piazza blasonata come Trapani con un tifo di categoria ben superiore. Basta vedere lo stadio “Provinciale” per notare l’importanza che trasmette questo posto. Non ho esitato a trovare l’accordo nel momento in cui sono stato contattato dal direttore Chiavaro. Ho potuto già respirare un po’ l’aria della città, mi sono già innamorato del mare: ci sono tutti i presupposti per poter far bene».