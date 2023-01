Trapani, rubato il “bambinello” della Basilica della Madonna

L'appello di padre Venecia: "Chi ha portato via il bambinello si ravveda e lo riconsegni il prima possibile"

TRAPANI – Rubato stamane il “bambinello” del presepe allestito all’interno della Basilica della Madonna a Trapani. Il furto è stato commesso intorno alle 10,30. Uno spiacevole episodio che ha turbato la comunità religiosa. Il presepe è allestito sul presbiterio del frequentato Santuario continua meta di pellegrini.

Padre Venecia: “Chi ha portato via il bambinello, lo riconsegni”

Il Bambin Gesu’ è stato realizzato, come il resto del presepe, in cartapesta. “Confidiamo che chi ha portato via il bambinello, a cui è tanto legata la devozione dei fedeli del Santuario, si ravveda e lo riconsegni il prima possibile”. È l’appello di padre Henry Venecia, rettore del Santuario della Madonna di Trapani.