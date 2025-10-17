Trapani Shark a Cantù, Repesa avverte i suoi: “Squadra molto fisica”

Le parole del coach granata

TRAPANI – A Cantù mi aspetto una partita molto impegnativa, contro una squadra che appartiene ad una società storica e che vuole dimostrare di meritare la Serie A”. Lo ha detto il coacj della Trapani Shark, Jasmin Repesa, al canale Youtube ufficiale dei granata, presentando la trasferta in terra lombarda.

Repesa: “Cantù squadra molto fisica”

“Una squadra molto fisica e costruita bene – aggiunge -, dovremo rispondere con altrettanta fisicità”. Da Repesa anche un messaggio a Ford e compagni: “Dobbiamo avere maggiore lucidità e meno nervosismo”.

