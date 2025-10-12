 Basket, Trapani Shark batte Venezia: penalizzazione azzerata
Trapani Shark ‘abbatte’ anche Venezia, penalizzazione azzerata

Jordan Ford in azione contro Venezia (foto Lba)
Ford mette e segno 23 punti
BASKET
di
TRAPANI – La Trapani Shark batte Venezia dopo un tempo supplementare, fa due su due in campionato e azzera la penalizzazione di quattro punti con la quale partiva. Eroi della serata Allen, Petrucelli e Ford: 24 punti per i primi due, 23 per il terzo.

La gara del PalaShark

È stata una battaglia di grande fisicità al PalaShark. Trapani è partita contratta e L’Umana Reyer Venezia ha chiuso forte la prima frazione. Nel secondo quarto gli ospiti hanno subito un parziale di 11-2 che ha riaperto i giochi. Trapani a questo punto ha condotto la gara ma senza riuscire a scrollarsi di dosso Venezia, che ad inizio ultimo periodo ha piazzato un break di 10-0. Finale al cardiopalma: i granata sono riusciti ad acciuffare il supplementare in extremis ma e in seguito a trovare le energie per mettere a segno la seconda vittoria consecutiva.

Repesa: “Servono tempo e pazienza”

“Vogliamo come minimo fare il campionato dello scorso anno – le parole di coach Jasmin Repesa a fine partita -. Ci vogliono tempo e pazienza, dobbiamo lavorare”.

