Trapani si arrende a Bologna dopo un supplementare e chiude seconda

I granata ai play-off giocheranno contro Reggio Emilia

BOLOGNA – Trapani sfiora l’impresa storica sul parquet della Segafredo Bologna ma alla fine, dopo un tempo supplementare, si arrende alle ‘V’ nere per 101-96 e chiude al secondo posto la regular season. Decisivo per Bologna Isaia Cordinier, che ha acciuffato l’over time regalando infine la vittoria agli uomini di Duško Ivanović. Trapani chiude seconda e pesca Reggio Emilia per il primo turno dei play-off.

Partenza in salita per Trapani Shark

Avvio difficile per i granata, che chiudono il primo quarto con appena 13 punti contro i 23 dei padroni di casa. Horton, subito gravato di due falli, finisce in panchina e Langston Galloway non appare in giornata. Nella seconda frazione i granata aggiustano il tiro ma Bologna è implacabile dalla lunga distanza e così si va all’intervallo lungo con il punteggio di 47 a 37.

Robinson superlativo

Al rientro dal riposo lungo Bologna tocca il massimo vantaggio (+18) ma Justin Robinson tiene a galla Trapani, complice anche una situazione falli pesante per Daniel Hackett e Cordinier. Galloway, in ombra fino a quel momento, mette sul fil di sirena la tripla del -9 (71-62).

L’ultima frazione è un’altalena di emozioni: Trapani non molla mai e impatta quando mancano due minuti di gioco. Si gioca tutto negli ultimi 17 secondi, con il tabellone che dice: 87-87. Il penultimo pallone è per la squadra di Repeša e passa per le mani di Alibegovic che non sbaglia: 89-87. Restano quattro secondi per Bologna e Cordinier manda tutti al supplementare, anche perché Trapani non riesce a sfruttare gli ultimi decimi di secondo a sua disposizione.

Il supplementare

Nei cinque minuti aggiuntivi vengono fuori l’esperienza della Virtus e la classe di Cordinier. Paul Eboua sbaglia da sotto il canestro che avrebbe riportato la Shark davanti, mentre dall’altro lato Cordinier non perdona.