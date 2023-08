Trapani Shark, deciso lo staff tecnico della squadra

Redini del comando che restano saldamente in mano a coach Parente

La Trapani Shark, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver definito il nuovo staff tecnico e dirigenziale per la stagione 2023/24.

Per ciò che concerne lo staff tecnico, le redini del comando rimangono saldamente in mano a coach Daniele Parente, recordman di presenze sulla panchina granata. Al suo fianco due assistenti di valore: il riconfermato Alex Latini e Daniele Quilici, nella scorsa stagione capo allenatore ad Omegna in Serie B. Il ruolo di preparatore atletico sarà nuovamente ricoperto da Salvatore Sorrentino.

Queste le parole di coach Daniele parente: “Alex Latini è un ragazzo che ha molta passione, un eccellente professionista molto preparato e sono sicuro che migliorerà ulteriormente. Daniele Quilici sarà altrettanto importante per competenze tecniche e soprattutto porterà esperienza visto che ha già ricoperto il ruolo sia di vice che di capo allenatore. Per quanto riguarda Salvatore Sorrentino ritengo che abbia tutte le capacità, e ormai anche l’esperienza, per gestire questo nuovo gruppo di giocatori. Siamo pronti e molto carichi per partire”.

Per ciò che riguarda lo staff dirigenziale, la struttura societaria, gestita sotto il capillare controllo del presidente Valerio Antonini, è al momento composta da:

GENERAL MANAGER: JULIO TROVATO

SEGRETARIO GENERALE: DARIO GENTILE

DIRETTORE ESECUTIVO: PIETRO GERVASI

RESPONSABILE MARKETING: BRUNO CONFORTI

TEAM MANAGER: MARCO AUGUGLIARO