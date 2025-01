Trapani Shark, stop a Venezia: la sconfitta contro la Reyer

Il primo match dell'anno della squadra siciliana

VENEZIA – La spinta della Trapani Shark si ferma di nuovo in trasferta, contro una Reyer Venezia che fa perno sulla sua difesa e riesce a vincere contro i siciliani. Pesano molte imprecisioni, soprattutto nel finale, e la fisicità dei veneti che arginano il gioco veloce dei siciliani. Si chiude sul 91-82.

La partita

In un Palasport Taliercio tutto esaurito, Trapani Shark prova a riprendere una serie positiva e conquistare di nuovo il secondo posto del campionato, ma è fermato da una Reyer che, a dispetto dalla posizione nella classifica, è pronta a tirare fuori carattere e a fare valere tutto il peso della propria difesa.

Nonostante la squadra siciliana abbia imposto da subito il proprio ritmo forsennato i veneziani sono riusciti ad adeguarsi e a seguire, imitando il fiato della Shark e riuscendo a starle agganciata dal punto di vista del punteggio. Per tutta la partita la Reyer è di fatto in parità con la Shark, che continua ad avere l’attacco migliore del campionato.

Quando il terzo quarto finisce in parità è per definizione l’ultimo a decidere le sorti della partita. Reyer Venezia rallenta ancora il gioco e si chiude in una difesa rocciosa, confondendo il gioco del Trapani che riesce a racimolare meno di dieci punti in più di metà quarto. Vince chi è riuscito a restare in partita fino all’ultimo minuto ed è Venezia, che continua a inventare quando Trapani non riesce più neanche a sfiorare il ferro.

Uno stop, ma non un segnale preoccupante per Trapani. Che ha un attacco debordante al punto da avere costretto gli avversari ad adeguarsi al passo per avere una qualche possibilità di vincere. Alla fine sono 82 i punti segnati, con un distacco di 9 sui vincitori. A volte è solo una questione di serata: in questa, è stata più forte la Reyer Venezia.

Reyer Venezia – Trapani Shark

Si parte con l’ormai consueto ritmo della Trapani Shark, che si prende tutto lo spazio che le serve e con Alibegovic e Pleiss va a segno con 3 dei 10 tiri da tre fatti dalla Shark nel primo quarto. Venezia segue il ritmo, prima con fatica ma a partire da metà quarto con più continuità. Alla fine però la difesa del Venezia non riesce a contenere Trapani e fa il suo peggior primo quarto della stagione: si chiude sul 26-31.

Venezia torna sul parquet segnando 6 punti e superando Trapani, che ha bisogno di un time out per fermare il ritmo degli avversari e riprendere il proprio. I punti ricominciano ad arrivare ma la partita resta equilibrata, con Venezia che riesce a prendere lo stesso respiro di Trapani, adeguandosi più che bene al suo gioco: si va negli spogliatoi sul 56-52.

Squadre più lente in ripartenza, Venezia impone un suo passo soprattutto in difesa e Trapani ha bisogno di quasi tre minuti per fare i primi punti del secondo tempo, con una tripla di Robinson. Venezia lascia meno spazi, chiudendosi in difesa e lasciando ai siciliani meno velocità nelle ripartenze, e si vede dai punti fatti, che scendono a meno di venti parziali per ciascuna squadra. Il punteggio alla fine del quarto è di 70-70.

Molta imprecisione di Trapani su tiri da 3 e piazzati, Venezia riesce a prendersi un piccolo vantaggio e ad amministrarlo per tutto l’ultimo quarto. Ritmi ancora bassi con la difesa di Venezia che lavora efficacemente e annulla la spinta trapanese, mai davvero iniziata nel finale di partita. La squadra siciliana è confusa, racimola solo 7 punti in più di 8 minuti. Si chiude sul 91-82.

(Foto: Facebook Trapani Shark)

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA SPORT