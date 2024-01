Trapani, sospensione revocata: Bianco torna in Consiglio comunale

Annalisa Bianco

Resta indagata. Questione politica aperta

Il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha revocato la sospensione dalla carica di consigliere comunale di Annalisa Bianco. La sospensione era stata decisa in seguito alla misura cautelare che lo scorso 11 dicembre aveva raggiunto Bianco, finita agli arresti domiciliari per corruzione nell’ambito dell’indagine denominata “Aspide”.

L’inchiesta Aspide

Si tratta dell’inchiesta sull’Asp di Trapani. Diciassette gli indagati fra dirigenti, funzionari, fornitori e politici. Secondo l’accusa, esisterebbe una sorta di cerchio magico all’interno dell’Azienda sanitaria per controllare appalti e incarichi. Nel caso di Bianco l’indagine ha riguardato il concorso da lei vinto.

Il 30 dicembre il Tribunale del Riesame ha revocato la misura cautelare applicando a Bianco, difesa dagli avvocati Alberto Mazzeo e Marco Siragusa, l’interdizione dai pubblici uffici per dieci mesi. Interdizione che investe solo il ruolo di funzionario dell’Asp di Trapani. Da qui la revoca della sospensione da parte della prefettura dal Consiglio comunale. È tornata così ad occupare la carica di presidente dell’aula consiliare.

Bianco ritorna, esce Braschi

Il ritorno di Bianco esclude dall’aula Toto Braschi, primo dei non eletti della lista “Trapani Tua”, che in queste settimane, come prevede la norma, era stato chiamato a sostituirla. Ma resta il problema politico. Il Pd, che alle scorse elezioni ha trovato un accordo elettorale con la lista “Trapani Tua”, vicino all’assessore regionale Mimmo Turano, ha posto il tema della permanenza di Bianco al vertice dell’aula di Palazzo Cavarretta. I dem hanno deciso di spingere per le dimissioni, ritenendo incompatibile il ruolo istituzionale con l’indagine.

Problema politico

Anche il sindaco Giacomo Tranchida non ha nascosto l’esistenza di un problema politico da risolvere. Il passo indietro chiesto dal Pd al momento non ha ricevuto alcuna risposta né dalla Bianco né dal gruppo “Trapani Tua”. La ripresa dell’attività politica al Comune di Trapani potrebbe quindi essere contrassegnata da fibrillazioni all’interno della maggioranza, in uno scenario politico che continua ad essere segnato da pesanti problematiche come quello dell’assenza di un bilancio di previsione. Nella stessa indagine è tra gli altri coinvolto il capogruppo di opposizione Gaspare Gianformaggio, esponente di Fratelli d’Italia. Sebbene mai raggiunto da misure cautelari non ha partecipato, dall’esplodere dell’indagine, alle attività consiliari.