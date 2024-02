Trapani, tentata rapina a un fast food: arrestato un 37enne

Decisive le immagini della videosorveglianza e i racconti dei testimoni

TRAPANI – Un 37enne è stato arrestato a Trapani dai carabinieri con l’accusa di tentativo di rapina ai danni di un fast food in zona Fontanelle. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Secondo le indagini, durante il periodo natalizio l’uomo, a volto scoperto e sotto minaccia di una pistola, avrebbe intimato al cassiere dell’esercizio commerciale di consegnare il denaro ma è scappato senza portar via nulla dopo che una dipendente ha iniziato ad urlare.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e ai racconti di alcuni testimoni gli investigatori sono riusciti a risalire al 37enne, che è stato adesso condotto in carcere.