Trappeto, sottoposto ai domiciliari passeggiava lungo il corso: arrestato

L'attività dei carabinieri di Partinico

PALERMO- I carabinieri di Partinico, in provincia di Palermo, hanno arrestato un uomo di 77 anni, già sottoposto ai domiciliari, per evasione. Attraverso le testimonianze di turisti e bagnanti, i militari hanno appreso che il 77enne era stato notato mentre passeggiava serenamente lungo il corso principale di Trappeto, borgo marinaro del Palermitano.

Il gip ha convalidato l’arresto e sottoposto nuovamente l’uomo ai domiciliari.

Sempre i carabinieri di Partinico hanno denunciato, durante l’attività di controllo del territorio, due uomini, uno di 65 e uno di 42 anni, perché ritenuti rispettivamente responsabili di evasione e ricettazione e guida senza patente.