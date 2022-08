E' accaduto in provincia di Trapani.

1' DI LETTURA

TRAPANI – Trasportava in auto un chilo e duecento grammi di cocaina pura, il trentaduenne di origine palermitana arrestato nei giorni scorsi nel comune di Misiliscemi dagli uomini della Squadra mobile di Trapani e del commissariato di Marsala. La droga era custodita in un vano del bagagliaio. Il Gip, che ha convalidato il fermo, ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.