Trasporti, Campo (M5s): ‘Sac arrogante, nega documenti ai parlamentari’

La deputata regionale Stefania Campo attacca la società di gestione aeroportuale

1' DI LETTURA

“Oltre all’ingiustificabile negligenza con cui Sac sta soffocando l’attività dell’aeroporto di Comiso, adesso si aggiunge l’ignoranza rispetto alle prerogative istituzionali della deputazione regionale e del ruolo ispettivo che i parlamentari detengono in merito ai documenti amministrativi degli enti a partecipazione pubblica. A dir poco arrogante, oltre che fortemente irrispettosa dei ruoli istituzionali, la decisione di Sac di negare la legittimità dell’accesso agli atti che abbiamo inoltrato all’indomani della cancellazione dei voli Ryanair dall’aeroporto di Comiso. Un atto dovuto, d’altronde, per venire a conoscenza di quali strategie complessive ed effettive la società catanese ha predisposto per l’infrastruttura iblea”.

Lo dice la deputata regionale M5s, Stefania Campo, dopo che la società di gestione aeroportuale “ha, di fatto, negato la trasmissione del piano industriale dell’aeroporto di Comiso, aggiornato alla fusione per incorporazione della Soaco”.

“Due sono le cose – aggiunge – o quello che contiene la documentazione chiesta preoccupa la SAC oppure non esiste nessun piano industriale aggiornato. Ad oggi, infatti, tutte le domande rivolte già da settimane alla società di gestione risultano senza risposta. E questo è istituzionalmente inaccettabile”.