La tratta Misterbianco-Paternò: “Un grande lavoro di squadra”

L'intervento del deputato regionale, Giuseppe Zitelli, in merito al completamento del percorso ferrato illustrato ieri in conferenza stampa.

2' DI LETTURA

CATANIA. “E’ un sogno che diventa realtà. Tanto impegno che è stato messo a vari livelli, sia nazionale che regionale, il tutto però sotto la supervisione con il direttore generale della FCE l’ingegnere Salvatore Fiore”. Si lavora per migliorare la mobilità nel territorio etneo. A dirlo è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, in merito al completamento della tratta della metropolitana FCE Misterbianco – Paternò. Zitelli ha partecipato a Piano Tavola, frazione di Belpasso, alla conferenza stampa in cui è stata illustrata la seconda fase della gara per l’affidamento dei lavori; presenti oltre al direttore FCE anche il deputato nazionale Francesco Ciancitto, i sindaci di Belpasso e Camporotondo Etneo, rispettivamente Daniele Motta e Filippo Privitera e il vice sindaco di Misterbianco Santo Tirendi.

La partecipazione al Bando

I vertici della Ferrovia CircumEtnea hanno inoltrato, nei giorni scorsi, gli inviti alle imprese che ne hanno fatto richiesta per poter partecipare al bando e che ora avranno tempo fino al prossimo 15 maggio per presentare le opportune offerte. “Oggi si arriva ad una fase molto importante della procedura. Entro la metà del prossimo mese di maggio ci sarà la consegna delle buste contenenti le offerte da parte delle aziende che stanno partecipando- ha proseguito Zitelli – Entro quest’anno ci si augura che la possa essere appaltata e l’opera resa cosi cantierabile”. Si tratta di realizzare 11,5 chilometri di metropolitana che attraversa tre comuni: Misterbianco, Belpasso (con la frazione di Piano Tavola) e Paternò; sono cinque le stazioni da realizzare: Gullotta (in territorio di Misterbianco), Belpasso (nella frazione di Piano Tavola), Valcorrente (nei pressi del centro commerciale di Etnapolis), Giaconia (ricadente nel Villaggio Palazzolo, in territorio di Belpasso, ma fondamentale per il centro abitato di Paternò) e Ardizzone (in territorio paternese).

Il budget

In quest’ultima stazione ci sarà il futuro capolinea della metropolitana con annesso deposito e officina. A completamento dell’intervento è previsto un tratto di 1.2 km di “People Mover” che collega la stazione Ardizzone con il centro urbano paternese. La tratta Misterbianco-Paternò ha rischiato di saltare a causa dell’enorme rincaro dei costi delle materie prime. Il budget, infatti, è passato da 432 milioni di euro circa a 729 milioni di euro. L’integrazione delle somme con i fondi del Pnrr è stata approvata da un decreto del consiglio dei Ministri lo scorso mese di dicembre. “In questi anni è stato svolto un lavoro in stretta sinergia con il direttore generale Fce Salvatore Fiore- ha concluso il deputato regionale- ma anche con le amministrazioni locali.

Un grazie va anche all’onorevole Francesco Ciancitto per quanto fatto nel momento in cui era scattato l’allarme sulla mancanza di fondi per il completamento dell’opera. Un rincaro dei prezzi del materiale che avrebbe penalizzato oltre misura un territorio importante come quello etneo. Un lavoro di squadra che sta dando ottimi frutti a favore di un territorio che si aspetta tanto dalla politica, da noi tutti. Andiamo avanti sempre con fatti concreti e con grande entusiasmo”.