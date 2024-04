Si traveste da sacco dell’immondizia per rubare un pacco consegnato VIDEO

Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato il furto

Si traveste da sacco dell’immondizia per rubare un pacco consegnato. Un malvivente ha escogitato un ingegnoso quanto insolito metodo per compiere un furto, scegliendo di nascondersi all’interno di un sacco della spazzatura. L’episodio, avvenuto a Sacramento, in California, ha visto il furfante approfittare di questo camuffamento per avvicinarsi indisturbato a un portico di una casa, con l’intento di sottrarre un pacco lasciato in consegna.

Il bizzarro travestimento da sacco dell’immondizia

La creatività del ladruncolo, tuttavia, non è stata sufficiente a garantirgli l’anonimato, sebbene abbia reso difficoltosa la sua identificazione. Le telecamere di sorveglianza presenti sulla proprietà hanno infatti catturato il momento in cui il soggetto, avvolto nel suo inusuale costume, si è avvicinato furtivamente alla dimora per compiere il suo gesto illecito. Nonostante le immagini registrate, la peculiarità del travestimento ha impedito alle autorità di riconoscere l’identità del ladro, lasciandolo al momento libero di ripetere simili imprese.



