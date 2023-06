Travolti e uccisi mentre spingono l’auto in panne: avevano finito di lavorare

Una vettura è sopraggiunta e li ha investiti senza lasciargli scampo

Avevano appena finito di lavorare ed erano rimasti in panne, su un viadotto, con la loro auto, per questo erano scesi per spingerla. Purtroppo, però, un’auto è sopraggiunta e ha investito e ucciso Bruno Vavalà, 23 anni, e Nicola Calla, 60,

L’ incidente è avvenuto intorno alle quattro del mattino lungo la Trasversale delle Serre, nei pressi di Vibo Valentia. L’impatto è avvenuto all’altezza dell’uscita Simbario, nei pressi di una galleria ed è stato violentissimo, il corpo di una delle due vittime è stato recuperato sotto il cavalcavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Bruno e Nicola stavano viaggiando a bordo di una Peugeot con altre tre persone. Secondo una prima ricostruzione sarebbero scesi dal mezzo insieme ad altri due occupanti per un problema alla macchina. Poi in un attimo sono stati travolti. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone.