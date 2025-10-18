 Travolto dal suo furgone in discesa: giovane in gravi condizioni
Travolto dal suo furgone in discesa: gravissimo un ragazzo di 29 anni

E' stato trasportato in ospedale in elisoccorso
CALTANISSETTA – Un ragazzo di 29 anni di Niscemi è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere stato investito dal suo stesso furgone. L’incidente si è verificato questa mattina. Il giovane aveva appena parcheggiato il mezzo ed era sceso quando, per cause da accertare, il freno a mano si sarebbe disinserito.

La dinamica

Il furgone, riprendendo la marcia in discesa, lo ha travolto. I sanitari del 118, valutata la situazione, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il giovane, che ha riportato diverse fratture, una volta stabilizzato è stato trasferito in codice rosso al Sant’Elia.

