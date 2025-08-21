 Travolto dal torrente Crisa, aperta un'inchiesta sulla morte di Matteo
Travolto dal torrente Crisa, aperta un’inchiesta sulla morte di Matteo

Si terranno oggi i funerali del giovane morto a Leonforte
ENNA
di
LEONFORTE (ENNA) – Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa madre di Leonforte, i funerali di Matteo Ciurca, il quarantenne trascinato, due giorni fa, dalla furia delle acque nel torrente Crisa e il cui corpo è stato ritrovato ieri dai vigili del fuoco.

Non è stato necessario procedere all’autopsia ma la procura di Enna ha, comunque, aperto un fascicolo sull’incidente. Ciurca viaggiava in auto, quando è stato travolto dalla piena, con un amico Salvatore Rosano che si è salvato mentre in un altra automobile c’era Luigi Muratore anche lui salvo: è riuscito a saltare su alcuni rovi e a dare l’allarme.

