Indaga la polizia stradale

NOVARA – Travolto e ucciso da un’auto sulla autostrada A4 Torino-Milano. La vittima è un uomo di 53 anni di Trieste. L’incidente si è verificato nella notte nel Novarese. Secondo una prima ricostruzione il 53enne stava camminando a piedi lungo l’autostrada dopo essere rimasto in panne con la sua auto ed è stato travolto da un mezzo, probabilmente un camion, che non si è fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine. La Polizia Stradale è al lavoro per individuare il veicolo che lo ha investito. Il corpo della vittima si trova ora all’obitorio nell’Ospedale di Novara.