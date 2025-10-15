 Tre nuovi diaconi per la chiesa di Palermo
Tre nuovi diaconi per la chiesa di Palermo, sabato la cerimonia in cattedrale

A celebrare il rito l'arcivescovo Lorefice
PALERMO – Tre nuovi alunni del Seminario Arcivescovile “San Mamiliano”, a Palermo, saranno ordinati diaconi.

Si tratta di Antonino D’Alia, della Parrocchia San Giovanni Apostolo di Palermo, Giuseppe Notte, della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Ciminna e Sergio Scozzaro, della Parrocchia San Francesco d’Assisi di Misilmeri. A celebrare il rito dell’imposizione delle mani sarà l’arcivescovo di Palermo, Monsignore Corrado Lorefice.

La cerimonia si terrà alle 10 di sabato 18 ottobre presso la Cattedrale di Palermo.

