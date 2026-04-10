Incendio in un appartamento a Tremestieri Etneo, muore un gatto

Rogo in uno stabile di tre piani: intervento dei vigili del fuoco

CATANIA – Incendio in un appartamento di uno stabile di tre piani a Tremestieri Etneo, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando provinciale.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme avevano già coinvolto materassi e suppellettili all’interno dell’abitazione. I pompieri sono riusciti a domare il rogo evitando che si propagasse agli altri appartamenti dell’edificio.

Il gatto trovato senza vita

All’interno della casa, i soccorritori hanno trovato un gatto morto. L’animale sarebbe rimasto intrappolato e sarebbe deceduto a causa dei fumi e dei gas sprigionati dalla combustione. I proprietari non erano presenti al momento dell’incendio.

Accertamenti in corso

Restano da chiarire le cause del rogo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e il personale del 118.