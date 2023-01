Treni, al via il biglietto unico regionale, ecco quanto costa e come funzionerà

Sarà attivo anche in Sicilia

Da gennaio 2023 è Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, ha attivato una promo che consente ai viaggiatori dei treni regionali di avere un biglietto nominativo valido per un intero mese solare, con il quale è possibile usufruire di un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia.

La promo ‘Full’ può essere acquistata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e costa 110 euro dal primo all’ultimo giorno del mese solare scelto. “La nuova promozione – si legge nella nota – è solo l’inizio di una serie di azioni che Trenitalia la metterà in campo durante il nuovo anno solare per rendere il viaggio in treno la soluzione migliore e sostenibile per i propri spostamenti”.