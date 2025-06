Treni, cancellazioni per lavori sulla tratta Messina-Palermo

Gli Intercity saranno sostituiti da bus

PALERMO – Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, il 7 giugno per gli Intercity 723 e 729 previste cancellazioni nella tratta Messina-Palermo e sostituzioni con bus. Lo dice Trenitalia.

Nella giornata dell’8 giugno per gli Intercity 728, 730 e per l’Intercity Notte 1954 previste cancellazioni nella tratta Messina Palermo e sostituzioni con bus. Nella notte 7/8 giugno per l’Intercity Notte 1959 è prevista la cancellazione della tratta Messina-Palermo e sostituzione con bus.

Il Regionale di Trenitalia ha riprogrammato il servizio, prevedendo corse bus da Capo d’Orlando a Barcellona-Castroreale e da Barcellona-Castroreale a S. Agata di Militello.