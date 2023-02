Maltempo, quattro treni cancellati su Catania: disagi

La denuncia del Comitato pendolari siciliani: un solo treno stracolmo, stamattina alla fine, ha raccolto i passeggeri di tre treni

Catania. “Stamattina quattro treni tra Messina, Catania e Siracusa, il 12952 Catania-Alcantara e 5697 Alcantara-Bicocca 12959 Taormina-Catania 5383 Messina-Catania sono stati cancellati per condizioni meteo avverse. Ma sul sito di Trenitalia nessuna informazione. Perché dare la precedenza all’ICN 1955 facendo ritardare il R12953? Qualcuno ci dia delle spiegazioni”. Così Giosuè Malaponti, del Comitato pendolari siciliani, lancia un appello a Trenitalia e all’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò per evitare, in futuro, nuovi disservizi.

“Considerato che il treno R12953 aveva già a Santa Teresa Riva venticinque minuti di ritardo per dare precedenza all’ICN1955, e tenuto conto della soppressione dei R12952 Catania-Alcantara, del R5697 Alcantara-Bicocca e del R12959 Taormina-Catania, si è venuto a creare che il R12953 ha dovuto raccogliere l’utenza di tre treni (R5697- 12953-12959) – spiega ancora Malaponti -. Una vera assurdità tenuto conto che alla stazione di Giarre-Riposto il treno era stracolmo con tanta gente che non poteva salire e tra l’altro con l’aggravante che al R12953 sono state date le fermate di Carruba e Guardia M-S.Venerina. Una vergogna la gestione di oggi: il 12953 è arrivato a Catania con 56 minuti di ritardo creando enormi disagi e disservizi a tutta l’utenza che doveva raggiungere il proprio posto di lavoro o studio. Chiediamo al Dipartimento trasporti di fare chiarezza su queste soppressioni, tenuto conto che non ci risulta nessuna allerta meteo”.