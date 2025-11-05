Agrigento, treni storici sulla ferrovia dei Templi

A bordo lo spettacolo della compagnia di Marco Savatteri

AGRIGENTO – Col contributo dell’assessorato al Turismo della Regione Siciliana, Fondazione FS Italiane, FS Treni Turistici Italiani e Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, da domenica 9 novembre e per 5 date successive fino a dicembre, sulla Ferrovia dei Templi circoleranno 10 treni storici.

“Il parco ferrovie” spettacolo immersivo originale con gli attori della compagnia di Marco Savatteri, regista agrigentino noto al grande pubblico per l’opera teatrale “Il Risveglio degli Dei”, la suggestiva pièce teatrale all’alba nella Valle dei Templi di Agrigento, oltre che per la realizzazione di altre numerose e apprezzate opere teatrali”.

“Il treno, la ferrovia dei Templi, il parco archeologico e la grande stazione di Porto Empedocle Centrale, diventeranno il palcoscenico di uno spettacolo che regalerà ai viaggiatori emozioni incredibili. In carrozza viaggeranno personaggi storici e letterari della Girgenti degli anni ’30 e ’40, con pagine di letteratura che prendono vita dagli scrittori Pirandello, Camilleri e Sciascia, ma anche personaggi meno conosciuti oggi, come la cantante Lina Termini, un’agrigentina celebre in Italia negli anni ’30, che incidono brani famosi come “Ma l’amore no” e “Lili Marlene”.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per vivere una esperienza davvero immersiva”, dice Ferrovie Kaos. L’iniziativa oltre a domenica 9 novembre sarà ripetuta il 16 ed il 23 novembre e poi ancora sabato 14 e domenica 21 dicembre, e prevede due circolazioni per ciascuna giornata: la prima con partenza dalla stazione di Agrigento Centrale alle ore 10.45, la seconda nel pomeriggio, sempre dalla stazione di Agrigento Centrale, alle ore 15.

La performance teatrale è gratuita. Sarà necessario prenotare il proprio posto a bordo treno, acquistando il titolo di viaggio su www.trenitalia.com al costo di 8 euro (a/r) per gli adulti e 4 euro (a/r) per i minori di 12 anni.