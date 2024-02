Treno merci travolge camion sui binari: vivo per miracolo VIDEO

Secondo quanto riportato dai media locali, l'incidente non ha causato feriti

OHIO, (USA) – Un treno merci travolge un camion rimasto incastrato sui binari ferroviari a Versailles, Ohio, negli Stati Uniti, mentre tentava una manovra di retromarcia.

Treno travolge camion: la dinamica e le immagini

La scena, catturata in un drammatico video, mostra il mezzo pesante bloccato e il conducente che si lancia fuori dall’abitacolo nel tentativo disperato di mettersi in salvo. Mentre il treno, avvicinandosi a grande velocità, emetteva il suo sinistro fischio in lontananza, il destino del camion sembrava segnato. Pochi attimi dopo, il convoglio ha impattato violentemente contro il mezzo, devastando completamente la cabina di guida.

Fortunatamente, secondo quanto riportato dai media locali, l’incidente non ha causato feriti.



