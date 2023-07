Amichevole Trento-Palermo, cambia l’orario del match

Test contro la compagine di Bruno Tedino

La preparazione estiva della squadra guidata da Eugenio Corini terminerà con una gara amichevole contro il Trento dell’ex allenatore dei rosa Bruno Tedino. Il test contro i gialloblù, in programma venerdì 4 agosto alle ore 18:00, è stata però anticipato alle ore 16:30 e verrà disputato comunque allo Stadio Briamasco di Trento. Così il ritiro del Palermo volgerà al termine e la squadra tornerà nel capoluogo siciliano per proseguire gli allenamenti in vista della prima partita ufficiale dei rosanero.