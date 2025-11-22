Tributi, Rini (FdI): “Dalla minoranza solo critiche strumentali”

"L’Amminstazione ha messo in campo un lavoro serio”

PALERMO – “Sul settore Tributi, da anni in grave sofferenza, questa Amministrazione ha messo in campo un lavoro serio e coerente con gli indirizzi del sindaco Lagalla e finalizzata a migliorare un servizio fondamentale per i cittadini”, lo dichiara Antonio Rini, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, “rispondendo” alla querela presentata nella giornata di ieri presentata dai consiglieri di minoranza in consiglio comunale.

“Riteniamo – ha aggiunto Rini – pienamente giustificate tutte le attività svolte per esplorare soluzioni e alternative in grado di rendere più efficiente un settore che, gravato da cronica carenza di personale, vive criticità note a tutti. L’obiettivo è stato e rimane esclusivamente quello di dare risposte ai palermitani”.

“Appaiono, quindi, pretestuose e del tutto strumentali le iniziative assunte dalla minoranza, che – ha concluso Rini – dimostra ancora una volta di non avere altri argomenti se non quello di attaccare pretestuosamente l’Amministrazione, ignorando la realtà dei fatti e il lavoro svolto per il bene della città”.