Triestina-Palermo, svelato l’orario del match d’andata

Domenica si gioca al Nereo Rocco di Trieste. Al "Barbera" possibile gara in serale

PALERMO – Il club rosanero guidato da Silvio Baldini, in occasione del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, sfiderà la Triestina (quinta nel girone A) che durante il secondo turno ha eliminato la Pro Patria (2-1). I rosanero scenderanno in campo per il match di andata domenica 8 maggio a Trieste alle ore 17.30, allo stadio “Nereo Rocco”. Gara di ritorno, invece, fissata al “Renzo Barbera” per il 12 maggio, probabilmente in orario serale.