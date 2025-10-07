Catania, Triolo: “La pace è il modo migliore per celebrare il 7 ottobre”

Il presidente della comunità ebraica di Catania

CATANIA – “La ricorrenza del 7 ottobre riapre una delle peggiori catastrofi che il popolo ebraico si è trovato sul proprio cammino. Purtroppo subiamo ancora le conseguenze di quella triste giornata non avendo portato a casa tutti gli ostaggi sottratti alle loro famiglie”. Lo dice il presidente della comunità ebraica di Catania, l’avvocato Baruch Triolo.

“Subiamo altresì le perdite di molti militari – aggiunge – che stanno affrontando con grande coraggio questa guerra ibrida e difficilissima. Si parla di un possibile accordo per un cessate il fuoco, sarebbe il modo migliore per celebrare questa terribile ricorrenza”.

“Ci auguriamo – concludono –di potere celebrare questa data odierna anche per avere raggiunto la pace nella nostra terra”.