 Triolo: "La pace è il modo migliore per celebrare il 7 ottobre"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, Triolo: “La pace è il modo migliore per celebrare il 7 ottobre”

Il presidente della comunità ebraica di Catania
MEDIO ORIENTE
di
1 min di lettura

CATANIA – “La ricorrenza del 7 ottobre riapre una delle peggiori catastrofi che il popolo ebraico si è trovato sul proprio cammino. Purtroppo subiamo ancora le conseguenze di quella triste giornata non avendo portato a casa tutti gli ostaggi sottratti alle loro famiglie”. Lo dice il presidente della comunità ebraica di Catania, l’avvocato Baruch Triolo.

“Subiamo altresì le perdite di molti militari – aggiunge – che stanno affrontando con grande coraggio questa guerra ibrida e difficilissima. Si parla di un possibile accordo per un cessate il fuoco, sarebbe il modo migliore per celebrare questa terribile ricorrenza”.

“Ci auguriamo – concludono –di potere celebrare questa data odierna anche per avere raggiunto la pace nella nostra terra”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI