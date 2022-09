Trofeo Antonino Mercadante, sorteggiati i tabelloni principali

Il romano del Ct Parioli Gabriele Vulpitta, numero 231 Itf, è la prima testa di serie del seeding

2' DI LETTURA

PALERMO – Martedì 6 settembre si sono concluse al Ct Palermo le gare del tabellone delle qualificazioni dell’ottava edizione del Trofeo Antonino Mercadante, prova ITF juniores maschile e femminile grado 3 in programma fino a domenica 11 settembre al Ct Palermo.

A superare le qualificazioni sono stati Leonardo Angeloni, Guglielmo Verdese, lo sloveno Mak Mikovic e Luca Galazzetti. Sorteggiato come lucky loser il pugliese Pierluigi Basile, semifinalista ai campionati italiani under 15 maschili conclusi domenica scorsa proprio sui campi di viale del Fante.

A raggiungere il main draw femminile dal tabellone cadetto sono state la messinese Fabrizia Cambria, la toscana Ludovica Pierro, Cecilia Manitto e la sciclitana Noemi La Cagnina. Lucky loser un’altra siciliana, Giuditta Beltrami che si allena a Catania.

Il romano del Ct Parioli Gabriele Vulpitta, numero 231 Itf, è la prima testa di serie del seeding. Al via come wild card il campione italiano under 15 Andrea De Marchi e il finalista Alessandro Mondazzi. Ai nastri di partenza a livello siciliano il siracusano Matteo Covato e la wild card locale Riccardo Surano.

Prima favorita del seeding femminile è Lavinia Morreale (231 del ranking giovanile), italo tedesca che svolge gli allenamenti presso il County Time Club. Un’altra atleta che si allena al Country (ma è tesserata per il Tc2), ovvero Gaia Greco, è invece la seconda testa di serie. Greco nelle scorse settimane ha fatto parte della rappresentativa azzurra under 16 in Summer Cup.

Presenti di diritto nel tabellone principale anche la ragusana Giada Di Paola e la palermitana del Tc2 Chiara Davì. Infine, altra presenza siciliana, la giocatrice del Ct Palermo Giorgia Patti la quale ha usufruito di una wild card. Al via del Trofeo Mercadante anche la vincitrice dello scudetto under 16 Vittoria Segattini.

Mercoledì 7 settembre una giornata densa di incontri, ben 48. Si giocheranno infatti tutti i match di 1° turno dei singolari e del doppio. Ricordiamo che nelle sette edizioni di questo torneo sono passati giocatori e giocatrici oggi tra i primi 200 delle classifiche mondiali. Nella giornata di domenica 11 settembre sono in programma le finali. Presente a Palermo il tecnico nazionale Fit Daniele Silvestre.