Trofeo Città di Monreale, vittorie di Francesco Nucera e Angela La Monica

Temperature estive e numeri da pre-pandemia

MONREALE (PA) – A distanza di tre anni, Monreale è tornata a correre, celebrando questa mattina l’ottava edizione del Trofeo Città di Monreale, gara che ha assegnato anche i titoli regionali master a squadre sulla distanza dei 10 chilometri. A vincere sono stati Francesco Nucera (Universitas Palermo) e Angela La Monica (Marathon Caltanissetta); la stessa coppia si era aggiudicata il Trofeo Sciacca Terme appena qualche settimana fa; per il giovane atleta di Mussomeli, si tratta del terzo successo di fila in una gara del Grand Prix regionale.

Temperature estive e numeri da pre-pandemia per la manifestazione organizzata dal Marathon Monreale, con il suo presidente Nino Lo Iacono cuore e motore di un gruppo fantastico.

LA GARA

Competizione bella e avvincente quella al maschile, con un quartetto di atleti che ha lottato dal primo fino all’ultimo metro. Decisivo e spettacolare l’ultimo giro (in tutto 5 giri da 1870 metri, con un’appendice iniziale di 650 metri indispensabili per raggiungere i 10 chilometri) con Nucera che ha preso una ventina di metri di vantaggio sugli inseguitori, vincendo a mani alzate con il tempo di 34’28; alle sue spalle minaccioso e distaccato da appena tre secondi Daniele Piraino (fresco di record regionali in pista nei 1500 e nei 3000) del Sicilia Running Team) in 34’31, terzo il compagno di squadra Lo Nigro (34’42). A ruota, sensibilmente più staccati, Dario Cucchiara e Giovanni Soffietto.

Al femminile monologo di Angela La Monica, in testa sin dall’inizio della gara. L’atleta nissena ha chiuso con una volata solitaria che l’ha vista a rischio caduta; 40’21 il suo tempo. Staccata di 90 secondi, la sempre ottima Maria Grazia

Bilello (Universitas Palermo), terza la regolare Carla Grimaudo (Atletica Lipa Alcamo) in 43’39. Più defilate ma autrici di una ottima gara Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) e Laura Santoro (Pegaso Athletic). Quasi 400 gli atleti arrivati per una gara che offre agonismo, condivisione, storia, arte e cultura.

Il Trofeo Città di Monreale ha assegnato anche i titoli regionali master a squadre. Tra gli uomini si conferma leader l’Universitas Palermo; a podio, nell’ordine, anche Sicilia Running Team e Marathon Monreale.

Al femminile ennesimo titolo per la Trinacria Palermo. Secondo posto per la Palermo Running e terzo il Club Atletica Partinico.

Premiazioni finali con la presenza dell’amministrazione comunale di Monreale con in testa il sindaco Arcidiacono e gli assessori Letizia Sardisco e Paola Naimi. A premiare, tra gli altri, anche il presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia. Prossimo appuntamento con il Grand Prix regionale di corsa su strada, domenica 17 luglio con il Trofeo podistico 10 Fast Mazara del Vallo.

Classifica uomini

Francesco Nucera (Universitas Palermo) 34’28 Daniele Piraino (Sicilia Running Team) 34’31 Andrea Lo Nigro (Sicilia Running Team) 34’42 Dario Cucchiara (ASD Agex) 34’56 Giovanni Soffietto (Universitas Palermo) 35’30

Classifica donne