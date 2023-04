Trofeo tra le Nazionali di Sicilia e Corsica: si chiamerà Sikelia Cup

"Abbiamo scelto di rifarci al nome greco dell'isola"

Dopo aver annunciato il partenariato con l’Ente Parco delle Madonie, territorio protagonista dei raduni delle due Nazionali, e l’intesa con il Comune di Caltanissetta, città che ospiterà il match, la Sicilia Football Association annuncia che, come in occasione della Antudo Cup del 2022, l’identità siciliana sarà alla base della denominazione ufficiale del trofeo di quest’anno.

Il Presidente della Nazionale Corsa André Di Scala dichiara che il trofeo tra le due Nazionali “rappresenta una grande occasione per entrambe le isole”. Ed aggiunge che “mai, malgrado le tante esperienze internazionali della Squadra Corsa, comprese quelle con le Nazionali FIFA, ho percepito un “clima” così forte e carico di entusiasmo come quello osservato in Sicilia”.

Sul nome del trofeo il Presidente della Sicilia F.A. Salvatore Mangano spiega: “Abbiamo scelto di rifarci al nome greco dell’isola, Sikelìa, cioè “terra dell’abbondanza”, per legarci alle radici culturali della Sicilia e come auspicio di rinascita socio-economica. Una rinascita a cui vogliamo contribuire favorendo la cooperazione tra Sicilia e Corsica, convinti che le due isole abbiano valori ed interessi in comune”.

LA SIKELIA CUP

A corollario della Sikelia Cup, infatti, in collaborazione con l’associazione internazionale Foot4People(s) e con i Comuni del Parco delle Madonie e di Caltanissetta, la Sicilia F.A. organizzerà una serie di iniziative volte a favorire l’interlocuzione tra le economie di Sicilia e Corsica, gli scambi di esperienza amministrativa tra le due isole, nonché la promozione sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Anche per questo la Sicilia F.A. conta di coinvolgere le istituzioni regionali competenti ed il mondo imprenditoriale.

Riferito all’identità siciliana è anche il logo ufficiale del trofeo, che richiama ad una versione stilizzata del simbolo della Triscele, emblema per eccellenza del popolo siciliano. A realizzarlo è stato lo studio creativo LocoStudio Communication di Modica, diretto da Francesco Turlà, già vincitore del contest che nel 2021 portò alla scelta del logo ufficiale della Nazionale Siciliana.

Per la sfida dello Stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, che si terrà il 10 giugno alle ore 18:00, la Nazionale Siciliana scenderà in campo per la seconda volta nella sua storia dopo il vittorioso debutto del 2022 contro la Sardegna. Il Commissario Tecnico Giovanni Marchese è già al lavoro al fine di individuare la rosa adeguata per fronteggiare la competitiva Squadra Corsa, che per l’occasione schiererà atleti militanti in Ligue 1, Ligue 2 ed altri importanti campionati europei.

Il match tra Sicilia e Corsica si inserisce tra gli eventi clou del calendario 2023 del circuito extra-FIFA, che appena due giorni prima vedrà tornare in campo anche la prestigiosa Nazionale Catalana in gara contro il Mali, selezione appartenente alla FIFA.