“Troppa violenza a Palermo”, la Lega chiede l’invio dell’Esercito

La proposta del commissario del Carroccio in Sicilia

PALERMO – “La rissa che ha portato alla morte del giovane Francesco Bacchi fuori dalla discoteca è l’ennesimo episodio di violenza avvenuto nei locali della movida della zona del palermitano. Omicidi, stupri di gruppo, rapine, furti, risse continue, e violenze pure sugli animali. Un’escalation di violenza inaccettabile, che non può più passare inosservata. Occorre prendere decisioni forti, come un intervento dell’esercito, in sostegno alle forze dell’ordine che fanno già del loro meglio, per presidiare le strade e il territorio maggiormente ed interrompere questa scia di violenze”. Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia. “Il messaggio di politica e istituzioni deve essere chiaro: tolleranza zero nei confronti di ogni genere di violenza”, conclude.