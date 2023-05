Troppi incidenti sulla SS 284: “Si convochi commissione all’Ars”

Il primo cittadino adranita, Fabio Mancuso, invia una lettera al presidente Giuseppe Carta, per chiedere un incontro.

ADRANO – “Ancora una volta, la strada statale 284 è stata teatro di un tragico evento”. Comincia così la lettera inviata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, a Giuseppe Carta, sindaco di Melilli e, soprattutto, deputato regionale e presidente della IV commissione dell’Assemblea regionale siciliana, quella dedicata ad Ambiente e mobilità. Il riferimento è all’incidente mortale avvenuto il 4 maggio 2023 sulla ss 284, in territorio di Santa Maria di Licodia. A perdere la vita è stato Antonio Emanuel Colino, 45 anni, originario di Paternò.

“Il tratto compreso tra Adrano e Paternò – scrive Mancuso nella sua lettera -, a elevata incidentalità, è disseminato di cippi e targhe in memoria di vite spezzate”. Un argomento che, per il primo cittadino adranita, dovrebbe scatenare una reazione delle istituzioni. Che dovrebbero “provvedere a rendere sicura una strada fortemente trafficata da mezzi pesanti, mezzi pubblici e auto private”.

Per questi motivi il sindaco di Adrano chiede la convocazione della IV commissione, alla presenza anche dei sindaci di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpasso e Paternò, oltre che del Commissario straordinario per l’ammodernamento del tratto Adrano-Paternò. L’obiettivo è “conoscere, allo stato attuale a quale stadio e fase è giunto l’iter per la realizzazione dell’opera di ammodernamento”. Cioè: quanto sarà lungo ancora il percorso per avere una statale 284 più sicura?