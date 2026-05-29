 Trovati resti umani sulla spiaggia tra Isola delle Femmine e Capaci
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Trovati resti umani sulla spiaggia tra Isola delle Femmine e Capaci

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Indagini dei carabinieri
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PALERMO – Resti umani sono stati trovati nella spiaggia tra Isola delle Femmine e Capaci a breve distanza.

Resti umani sulla spiaggia

La segnalazione è arrivata ai carabinieri da alcune persone che si trovavano lungo il litorale. Militari dell’Arma hanno transennato le aree ed effettuato i rilievi. I resti, su disposizione della Procura di Palermo, verranno sottoposti ad accertamenti medico-legali e al test del Dna.

Non è escluso che possano essere i resti di una delle vittime dei naufragi avvenuti attorno all’isola durante i viaggi di migranti.

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