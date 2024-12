L'operazione della polizia

VIA DEGLI ALBIRI

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 33 anni accusato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di circa 2 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Gli agenti hanno bloccato un’auto in via Albiri.